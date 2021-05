Les Buffalos prolongent un jeune espoir

La Gantoise prépare son noyau pour la nouvelle saison mais pense également au futur.

Après la signature de Julien De Sart, La Gantoise pense également au futur avec la prolongation de Bram Lagae.

Le jeune défenseur de 17 ans a signé jusqu'en 2024 avec les Buffalos, et débutera la saison avec les espoirs : "Il est important de conserver nos talents plus longtemps. Bram a un profil intéressant et nous sommes convaincus qu'il peut faire des progrès sous l'aile d'Emilio Ferrera. Nous sommes très heureux de pouvoir garder Bram avec nous", a déclaré le directeur sportif du club Tim Matthys.