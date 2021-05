Brian Priske, nouveau coach de l'Antwerp: "Un club qui correspond parfaitement à mes ambitions"

Le Danois est ravi de retrouver la Belgique.

Après être passé par Bruges et Genk en tant que joueur et après avoir connu le succès en tant qu'entraîneur, Brian Priske débarque au Bosuil et il se dit "très heureux" 'entamer un nouveau défi en Belgique.

"Cela colle parfaitement à mes ambitions", explique-t-il dans un entretien accordé au Nieuwsblad. "Cela fait un moment que j'espère pouvoir entraîner à l'étranger. La Belgique ne représente peut-être pas un énorme pas en avant, mais quand même: la Pro League est plus compétitive que le championnat danois. C'est le tremplin idéal vers un championnat du Big Five. Je vais encore pouvoir apprendre et grandir."