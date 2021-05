Eden Hazard n'est pas encore à 100%: "On va faire au mieux pour être prêt dès le premier match"

Le capitaine des Diables Rouges aurait préféré arriver dans de meilleures conditions à Tubize, mais il est impatient d'entamer la préparation pour l'Euro.

Eden Hazard est de retour avec les Diables Rouges. Après avoir manqué tous les rassemblements de la saison, le capitaine est cette fois présent pour jouer, retrouver les joies de l'équipe nationale et, il l'espère, sortir un gros tournoi.

"J'aurais préféré avoir plus de matchs dans les jambes, mais..."

Mais il ne cache pas que ses sensations ne sont pas les meilleures. "J'aurais préféré avoir plus de matchs dans les jambes et je ne suis pas à 100%", a-t-il expliqué, ce lundi, en conférence de presse.

La question est de savoir s'il sera 'fully fit' au moment d'entamer le tournoi, le 12 juin prochain. Même lui ne le sait pas. "Je l'espère", confie le Brainois. Mais il est "confiant": "Mentalement, je me sens bien, et physiquement, je vais m'entraîner et ça va aller de mieux en mieux au fil des jours."

"Être prêt à bien jouer"

Même si Eden Hazard a besoin de jouer pour être à son meilleur niveau. "Je n'avais pas joué le dernier match en raison d'une petite douleur à la cuisse, j'ai eu une semaine de repos. Maintenant, on a deux petites semaines pour se préparer, on va voir comment ça va évoluer, mais je n'espère pas seulement être prêt physiquement, je veux être prêt à bien jouer", affirme-t-il.

Le compte à rebours a commencé pour Eden Hazard: dans 12 jours, les Diables entameront leur Euro contre la Russie à Saint-Pétersbourg et il a bien l'intention d'être là pour porter haut les couleurs nationales durant ce championnat d'Europe.