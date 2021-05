L'UEFA répond aux trois membres de la Super League et reste sur sa position

Une démarche qui n'a pas impressionné l'UEFA et leur président Aleksander Ceferin : l'instance suprême du football européen a publié ce lundi après-midi un communiqué confirmant qu'elle "prenait bonne note" de l'initiative des trois membres de la Super League, "nonobstant le retrait de neuf de ses membres fondateurs. L'UEFA a confiance en sa position et la défendra fermement".

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly.