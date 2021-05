Martinez rassure pour De Bruyne : "Pas d'opération nécessaire"

L'inquiétude est grande concernant Kevin De Bruyne : le Diable Rouge souffre de plusieurs fractures du visage, à deux semaines du début de l'Euro.

Roberto Martinez, présent en conférence de presse ce lundi pour lancer la préparation des Diables Rouges, s'est cependant montré rassurant concernant l'état de Kevin De Bruyne, qui souffre d'une fracture du nez et d'une fracture orbitale après un gros contact avec Antonio Rüdiger en finale de la Ligue des Champions. "Kevin nous rejoindra dans quelques jours. Il souffre de multiples fractures, mais il n'a pas besoin de chirurgie et c'est le principal. Nous sommes confiants, mais nous aurons une idée plus précise de son cas d'ici quelques jours", temporise le sélectionneur.

"Pourra-t-il jouer les premiers matchs ? Ca, nous ne le savons pas encore. Je ne peux répondre qu'en fonction des faits médicaux et nous ne connaissons pas encore précisément l'état de sa blessure", reconnaît Roberto Martinez. "J'en dirai plus d'ici 4 à 5 jours, mais je suis optimiste. J'espère qu'il pourra très vite être apte à monter sur le terrain".