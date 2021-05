Sergio Ramos bientôt à Manchester City ?

En fin de contrat, le défenseur central se dirige bel et bien vers un départ du Real Madrid.

Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga cette saison) pourrait filer en Premier League du côté de Manchester City, d'après les informations du média ESPN. Pep Guardiola apprécie l'expérience et les qualités de l'international espagnol. Les Skyblues seraient prêts à lui proposer un contrat de deux ans, avec une éventuelle troisième année en option au New York City FC en Major League Soccer.

Toutefois, le capitaine de la Casa Blanca aurait l'intention de discuter, une dernière fois, avec le président Florentino Pérez avant de négocier avec le champion d'Angleterre;