Karim Benzema juge son retour en Bleu : "Je suis monté en puissance"

Hier soir, Karim Benzema a fêté son retour en équipe de France par une victoire contre le Pays de Galles. Le numéro 19 des Bleus a analysé sa performance.

Karim Benzema a rejoué avec l'équipe de France. Après presque six ans d'absence en sélection, l'attaquant du Real Madrid a retrouvé le maillot bleu face aux Pays de Galles, hier soir (victoire 3-0). Quelques minutes après le coup de sifflet final, le joueur de 33 ans est revenu sur sa performance.

Le principal intéressé est apparu satisfait au micro de TF1. "J'ai eu de très bonnes sensations, avec une bonne semaine de travail et de physique. Ça monte en puissance. C'était une saison difficile, avec la répétition des matchs. Je me suis bien senti, je suis monté en puissance, c'est de bon augure pour la suite [...] On va peaufiner ça à l'entraînement, mais on a fait un très bon match."

Face aux Gallois, Karim Benzema aurait pu trouver la faille à de nombreuses reprises, mais le Madrilène a manqué de réussite dans le dernier geste, à l'image de ce penalty manqué à la 27ème minute. Sur le terrain, son entente avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann a laissé une impression plutôt positive. Prochain rendez-vous ce mardi (8 juin) pour les Bleus, contre la Bulgarie.