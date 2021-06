🎥 Matchs amicaux : La France avec Benzema étrille le Pays de Galles, Mikautadze marque son 1er but avec le Géorgie, les Pays-bas et l'Allemagne tenus en échec

Il y avait plusieurs matchs amicaux ce mercredi soir.

France-Pays de Galles 3-0

La France avait rendez-vous avec le Pays de Galles ce mercredi soir à l'Allianz Riviera de Nice. Karim Benzema de retour en équipe de France après plusieurs années d'absence, était titulaire ce soir en attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Suite à une main dans la surface, Neco Williams était sanctionné et voyait rouge (26e), offrant un penalty aux joueurs de Didier Deschamps. Benzema prenait le ballon mais Ward sortait sa tentative sur sa droite (27e).

Mais les Bleus ouvriront la marque peu de temps après. Suite à une frappe de Rabiot mal repoussée par le portier gallois, Mbappé surgissait et ouvrait le score à bout portant (34e). La France doublera la mise via Griezmann d'une superbe frappe enroulée (48e). En fin de rencontre, les champions du monde aggraveront le score. Benzema trouvait le poteau mais Dembélé suivait parfaitement (79e).

Pays-Bas-Écosse 2-2

Sur une mauvaise relance de Matthijs de Ligt, et une perte de balle de Memphis Depay, l'Ostendais Jack Hendry a ouvert le score de loin face à un Krul apathique (11e). Depay égalisera ensuite pour les Oranje (17e). C'est pourtant bien l'Ecosse qui est repassée devant grâce à Kevin Nisbet, suite à un centre précis d'Andrew Robertson (64e). Heureusement, le héros Memphis était là pour sauver les meubles au buzzer d'un coup franc limpide (89e).

Angleterre-Autriche 1-0

Gareth Southgate était privé des joueurs de Chelsea, Manchester City et Manchester United ce soir. Le technicien anglais a aligné un onze remanié et jeune, où l'on trouvait, entre autres, la pépite Jude Bellingham (17 ans), qui vivait ce soir sa première titularisation avec les Three Lions. C'est Bukayo Saka qui a trouvé la faille dans cette rencontre compliquée (57e).

Allemagne-Danemark 1-1

Thomas Müller et Mats Hummels faisaient leur retour dans le onze de départ presque deux ans après leur dernière sélection. Toujours extrêmement dominateurs après le retour des vestiaires, les Allemands débloquaient la situation grâce à Florian Neuhaus, opportuniste de près (48e). Christian Eriksen permettra aux siens de revenir en servant Yussuf Poulsen qui égalisait (71e).

Roumanie-Géorgie 1-2

Florin Tanase a été exclu pour la Roumanie avant la pause (42e), avant que Solomon Kvirkvelia n'écope d'un second jaune et ne l'imite, tout juste trois minutes après l'ouverture du score de Georges Mikautadze (61e). Le meilleur buteur de D1B a ainsi planté son premier but en équipe nationale. L'ancien Rouche Razvan Marin a eu l'occasion de permettre aux siens de revenir quasiment dans la foulée, mais il a manqué son penalty (65e). Le break est intervenu quelques minutes plus tard, par Giorgi Aburjania (72e). La Roumanie ne s'en est pas remise, même si Andrei Virgil Ivan a réduit l'écart (78e).

Norvège-Luxembourg 1-0

Anthony Moris (Union Saint-Gilloise) et Laurent Jans (ex-Standard de Liège) étaient titulaires lors de cette rencontre.

Haaland (90e+2)

Biélorussie-Azerbaïdjan 1-2

Skavysh (56e) ; Huseynov (73e) et Sheydaev (90e+1)

Bosnie-Herzégovine-Monténégro 0-0

L'Eupenois Smail Prevlajk est monté au jeu peu après l'heure de jeu (65e).