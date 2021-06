Olivier Giroud revient sur l'épisode de "la F1 et du karting"

Le buteur de Chelsea a définitivement enterré la hache de guerre avec son compatriote Karim Benzema à l'occasion du retour de l'attaquant du Real Madrid en équipe de France vendredi dernier.

Malgré l’épisode de "la F1 et du karting" survenu en mars 2020, Olivier Giroud (34 ans, 107 sélections et 44 buts) est passé à autre chose. Néanmoins, le buteur de Chelsea, qui a promis d'inviter son coéquipier sur un circuit d’automobile en cas de succès à l’Euro, en a remis une couche ce dimanche.

"On n'a pas eu l'occasion d'en discuter, peut-être que ça arrivera, c'est quelque chose qui me fait sourire. Je le répète, pour la centième fois, je n'ai aucun problème par rapport à cela, aucune rancune. Je l'ai déjà dit, cela me ferait plaisir de profiter avec lui. Peut-être qu'après l'Euro, je l'inviterai sur un circuit de kart si l’on gagne, et on se tirera la bourre au kart", a lâché Giroud à l’occasion d’un passage en conférence de presse.