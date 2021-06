Le RC Lens se sépare de deux joueurs

Lens a réussi son retour en Ligue 1 et prépare son noyau pour la saison prochaine.

Le RC Lens a officialisé deux départs ce mercredi. Arrivé chez les Sang et Or à l'été 2019 en provenance du CF Montréal (anciennement Impact Montréal), le défenseur central Zakaria Diallo (34 ans) quitte le club nordiste au terme de son contrat. Il n'avait pas disputé la moindre minute avec le RCL cette saison.

Prêté par Toulouse, Issiaga Sylla (27 ans, 20 matchs et 1 but en L1 cette saison) quitte aussi le 7e de Ligue 1. Le latéral gauche n'a pas convaincu le club de lever son option d'achat et retourne donc au TFC.