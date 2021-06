Les hors-jeu au millimètre, c'est terminé en Premier League !

La saison prochaine, la Premier League utilisera une autre technique pour le VAR afin d'arrêter de juger les hors-jeu au millimètre

Les hors-jeu au millimètre, c'est terminé en Angleterre. La Premier League utilisera des "lignes plus épaisses" lors de l'utilisation du VAR la saison prochaine pour les éliminer et ainsi réduire les polémiques, explique The Times ce vendredi. Fini de frustrer les supporters, les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants avec des buts refusés par le VAR pour des hors-jeu de quelques centimètres en raison des orteils ou des aisselles d'un joueur.

Les lignes plus épaisses donneraient une plus grande marge d'erreur et rendraient également le bénéfice du doute à l'équipe qui attaque. Le système, approuvé par les législateurs du football, l'International Football Association Board, est déjà utilisé dans le Championnat néerlandais