L'hommage de Zinédine Zidane suite au départ de Sergio Ramos

Le Français avait évolué aux côtés de Ramos avant de devenir son entraîneur.

C'est via son compte Instagram que Zinedine Zidane a tenu à réagir au départ de Sergio Ramos.

L'ancien capitaine ne sera plus 'Merengue' la saison prochaine, il quitte la capitale en fin de contrat après des années de bons et loyaux services : "Ce fut un honneur et un plaisir de jouer avec toi puis de t'entraîner ! Un grand capitaine pour l'histoire ! Merci beaucoup pour tout", a partagé le Français.