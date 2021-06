Le sélectionneur de la Hongrie fan d'un Français : "Le Ballon d'Or ? Si je le pouvais, je voterais pour lui"

Samedi, l'équipe de France va affronter la Hongrie à l'occasion de la deuxième journée du groupe F de l'Euro.

Le sélectionneur hongrois Marco Rossi a affiché son admiration pour le milieu de terrain français N'Golo Kanté (30 ans, 47 sélections et 2 buts).

"Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer personnellement Kanté. Mais j'ai lu l'histoire de sa vie et je regarde ses prestations. Kanté est un très, très grand joueur qui, de plus, a cet aspect de vie, ce côté humain, qui fait que je l'admire vraiment. Le Ballon d'Or ? Si je le pouvais, je voterais pour lui. C'est sûr. Kanté est un joueur très complet, parti quasiment de zéro et qui est arrivé au sommet du football mondial. C'est impossible de ne pas l'admirer et, même, de le critiquer", a confié le technicien italien lors d'un e interview accordée à L'Équipe.