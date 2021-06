Charleroi va jouer son premier match ce samedi

Ce samedi, Charleroi affrontera le CS Fola Esch dans le cadre de son premier match de préparation pour la saison 2021/2022.

Les Zèbres vont passer à la vitesse supérieure. Après avoir retrouvé le chemin de l'entraînement depuis plusieurs jours, les Carolos vont regoûter à l'adversité. En effet, Chaleroi défiera le CS Fola Esch à Mariembourg ce samedi après-midi, dans le cadre de son premier de préparation pour la saison 2021/2022.

Pour rappel, le CS Fola Esch est champion en titre du Luxembourg depuis deux ans (2019/2020 et 2020/2021). L'équipe est dirigée par un entraîneur belge, en la personne de Sébastien Grandjean. Les deux formations s'affronteront devant 400 spectateurs au Stade du Roi Soleil, à partir de 17h.

⚽️ Les Zèbres joueront leur premier match amical ce samedi face au @csfolaesch, à Mariembourg 🦓



— RCSC Official (@SportCharleroi) June 21, 2021

Pour le nouvel entraîneur Edward Still, ce sera l'occasion de mettre à l'épreuve ses joueurs et de tester ses idées sur le terrain. Durant leur campagne de préparation, les Zèbres rencontreront également Amiens (7 juillet) et Zulte Waregem (10 juillet). Le véritable coup d'envoi de leur saison sera donné le 24 juillet, contre Ostende.