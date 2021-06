Marco Rossi avant Hongrie-Allemagne : "Nous y croyons"

Le sélectionneur de la Hongrie sent son équipe capable de réussir l'exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale en allant battre l'Allemagne à l'Allianz Arena de Munich ce mercredi soir (21H).

Après avoir vu son équipe tenir tête à l'équipe de France (1-1), le sélectionneur de la Hongrie sait que battre à tout prix l'Allemagne pour se qualifier en huitième de finale s'annonce très compliqué. "Nous jouerons contre un "panzer", comme on dit en Italie, car nous connaîssons la force physique de l'Allemagne. Mais elle a aussi une force technique et tactique. Ce qui en fait une des meilleures équipes au monde", a lâché Marco Rossi en conférence de presse.

Mais le technicien italien veut croire au miracle. "Nous y croyons. Nous nous sommes offerts cette possibilité de nous qualifier lors de la dernière journée de cette phase de groupes. Nous sommes à notre 35e jour de préparation, car nous l'avons commencée le 17 mai. Nous y croyons, pour nos familles et nos supporters. Nous voulons qu'ils soient fiers de notre prestation au coup de sifflet final. Il faudra réussir un match parfait, notamment sur le plan tactique, être très attentifs à ce que sont nos forces et nos faiblesses, et marquer un ou deux buts. Car nous avons vu contre la France, que mener d'un but ne suffit pas", a conclu Rossi.