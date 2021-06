Verminator is back : "Titulaire en huitièmes ? On verra"

Thomas Vermaelen était titulaire face à la Finlande et a débloqué la situation sur corner. De quoi rassurer ceux qui doutaient de sa forme.

Impérial derrière, et dangereux devant, ce qui n'est pas toujours notre point fort : à 35 ans, Thomas Vermaelen a rassuré tous ceux qui craignaient que son départ pour le Vissel Kobe ait eu raison de ses qualités. Enfin 100% fit physiquement, il reste l'un des défenseurs intrinsèquement les plus talentueux du noyau, si pas le plus talentueux, et un leader naturel. "Je suis très content car c'était un match difficile, ils n'abandonnaient pas", déclare Verminator au micro de la RTBF.

"En seconde période, on a été meilleurs, et on débloque la situation sur une phase arrêtée qu'on préparait à l'entraînement. Dommage que ce ne soit qu'un own-goal", regrette l'ancien du Barça et d'Arsenal. Le ballon est en effet rentré via la main de Hradecky, de manière cruelle. Ce qui n'enlève rien au rôle joué par un Thomas Vermaelen qu'on peut envisager de revoir en 8es. "Je ne sais pas, on verra la décision du coach", élude-t-il.