Loïs Openda à nouveau à Vitesse ? Le club néerlandais insiste et patiente

Loïs Openda a réalisé une excellente saison à Vitesse Arnhem et le club espère pouvoir le conserver. Bruges n'a pas encore donné son accord.

Avec 13 buts pour Vitesse la saison passée, Loïs Openda (21 ans) a fait forte impression, au point que le club néerlandais espère bien conserver le jeune international espoirs belge. Le joueur et le club sont déjà tombés d'accord, Openda désirant rester en Eredivisie, mais ne manque désormais que l'accord du Club de Bruges, qui traîne. Thomas Letsch, l'entraîneur de Vitesse Arnhem, espère pouvoir compter sur Openda le plus vite possible.

"Nous attendons un accord avec Bruges. Pour moi, Openda est un pion très important en vue de la nouvelle saison, j'espère donc que ce sera fait", déclare-t-il dans le Gelderlander. Vitesse dispute les préliminaires de Conference League début août, et espère pouvoir constituer son noyau au plus vite. "Intégrer un joueur trois jours avant un match européen n'est pas optimal. J'aimerais donc pouvoir compter sur Openda le plus vite possible", reconnaît Letsch.