Son meilleur moment, les critiques, ses ambitions: Romelu Lukaku répond aux questions de la twittosphère

En attendant le nom de l'adversaire des Diables Rouges pour les huitièmes de finale de l'Euro, Romelu Lukaku a répondu aux questions de ses followers sur Twitter. Morceaux choisis.

Le meilleur moment de sa carrière jusqu'ici? Le titre avec l'Inter.

Le rôle d'Henry dans son évolution avec l'équipe nationale? "Il m'aide beaucoup, mais c'est toute l'équipe qui profite de ses conseils."

He is what i need but the whole team is benefitting from his advice https://t.co/pVetmSbIGi — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 23, 2021

La différence entre Manchester et Milan? "Ce sont deux superbes villes. La seule chose qui change, c'est le jeu. Il faut utiliser plus son cerveau en Italie. Quelque chose qu'ils disaient que je ne pouvais pas faire..."

2 great city’s. Just the game is different.. you got to use your brains more in italy..

Something they said i couldn’t do 🙄 https://t.co/rVzYqUqp6h — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 23, 2021

Un duo en club avec KDB? "Je serais ravi de le faire venir à Anderlecht"

Un objectif avec les Diables en terme de buts marqués? Pense-t-il pouvoir faire mieux que Ronaldo avec le Portugal? "Mon seul objectif, c'est de gagner", répond Big Rom' qui en est à 63 buts avec l'équipe nationale, CR7 est à 107 avec la Seleçao.

Le ou les défenseurs les plus difficiles à affronter? "Vincent Kompany, parce qu'il me connaissait très bien."

Son avis sur le but de Luka Modric contre l'Ecosse, mardi soir.

Sa réaction par rapport à toutes les critiques auxquelles il a dû faire face depuis le début de sa carrière? "Pour être honnête, je n'y prête pas attention. Je pense que mon travail montre ma mentalité. Toujours essayer de s'améliorer et plus important encore de gagner des matchs.