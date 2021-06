🎥 Romelu Lukaku sur son but annulé contre la Finlande: "J'aurais dû chausser du 45"

Big Rom' est revenu avec humour sur le but annulé contre la Finlande.

Il n'avait pas manqué grand-chose à Romelu Lukaku pour ouvrir le score contre la Finlande. Mais son but avait finalement été annulé par le VAR pour un hors-jeu de quelques millimètres.

Big Rom' a revu les images et il est revenu sur ce but avec humour en conférence de presse. "La seule chose que je sais, c'est que j'aurais dû chausser du 45, plutôt que du 48,5 pour que le but ne soit pas annulé. Mais je n'étais pas trop frustré, parce que je savais que j'allais marquer après", sourit-il.

"Avec le VAR, il faut être plus intelligent dans les appels, dans les courses, dans les mouvements, pour ne pas être hors-jeu. Mais, d'un autre côté, le nouveau règlement a aussi permis que mon but soit validé contre la Russie, parce qu'avec l'ancienne règle, j'aurais été signalé hors-jeu", analyse-t-il.