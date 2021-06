Officiel: Genk engage un "top talent" tanzanien

Cinq ans après Ally Samatta, un autre jeune Tanzanien débarque à Genk.

Et le Racing remercie d'ailleurs son ancien buteur, désormais parti en Angleterre, pour les conseils. Kelvin John a signé un contrat de trois ans dans le Limbourg et il va entamer la préparation avec l'équipe A du club limbourgeois.

Âgé de 18 ans, Kelvin John est surnommé le "Mbappé tanzanien" dans son pays. Il arrive en provenance de la Brooke House Football Academy, située à Leicester, et possède déjà quelques références au niveau international. Il a notamment disputé une Coupe du monde U17 et compte déjà une sélection et une cap avec l'équipe nationale A de Tanzanie.