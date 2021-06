Matthijs de Ligt effondré : "On perd à cause de moi"

Exclu en début de seconde période, Matthijs De Ligt a joué un grand rôle dans l'élimination des Pays-Bas. Le défenseur de la Juventus le sait bien.

Les Oranje se sont écroulés après l'expulsion de Matthijs De Ligt, auteur d'une main volontaire en position de dernier homme. Le jeune défenseur était conscient de son erreur et ne s'en est pas caché après le match. "Oui, je me sens très mal", déclare-t-il dans des propos relayés par l'agence AFP. "J'avais l'action sous contrôle, mais je laisse le ballon rebondir, je suis bousculé et je suis forcé de le toucher avec la main".

Les Pays-Bas ont rapidement été menés dans la foulée. "Ce moment change la donne et j'en suis responsable, même si je suis fier de la façon dont mes équipiers ont réagi. Mais mon expulsion change tout, c'est le tournant du match", regrette De Ligt.