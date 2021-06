La fierté de Romelu Lukaku au lendemain de la qualification des Diables

Match difficile pour les Diables Rouges qui ont dû serrer les dents pour se défaire du Portugal en huitième de finale de l'Euro 2020 et Romelu Lukaku a, lui aussi, dû s'arracher contre la Seleçao.

Et le buteur de l'Inter est satisfait de cette qualification, même délicate. "Personnalité et résilience. Il a fallu s'arracher pour gagner ce match... Fier de mon équipe", insiste-t-il sur Twitter. Place désormais à un match qui tiendra à coeur à Romelu Lukaku, qui retrouvera certains de ses équipiers italiens, vendredi, à Munich.

Personality and resilience

We had to dig deep to win this game...

proud of my team

🇧🇪@BelRedDevils pic.twitter.com/3Txx5DnQjq