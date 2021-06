Lionel Messi devrait bientôt prolonger au FC Barcelone

La saga Messi est sur le point de se terminer.

Sa prolongation était l'un des enjeux majeurs du poste de président du club : Lionel Messi (34 ans), qui arrive en fin de contrat dans quelques jours, devrait bel et bien signer un nouveau bail au FC Barcelone, d'après les informations du très fiable Fabrizio Romano, de Sky Italia. On parle d'un contrat portant sur deux ans, liant l'Argentin au Barça jusqu'en 2023.

Messi avait lâché une bombe la saison passée en évoquant un départ et en refusant les offres de prolongation du FC Barcelone, où il évolue depuis son enfance et avec lequel il a construit une carrière légendaire, remportant 6 Ballons d'Or et tous les titres possibles ou presque. Alors que son ami proche Sergio Agüero a rejoint le club cet été, il va donc rester un peu plus longtemps "à la maison" ...