Supercoupe d'Espagne: un Clasico en demi-finale

Il y aura au moins trois chocs entre le Real et le Barça la saison prochaine.

La Fédération Espagnole a dévoilé les contours du calendrier de la saison 2021-2022 et c'est le 15 août que débutera le prochain exercice en Liga. Autres dates dévoilées: celles de la Supercoupe d'Espagne, qui se tiendra entre le 12 et le 16 janvier.

Et le programme des demi-finales prévues les 12 et 13 janvier, est connu: l'Athletic Bilbao, tenant du titre, affrontera le champion d'Espagne, l'Atletico, le FC Barcelone et le Real Madrid s'affronteront dans l'autre demi-finale.