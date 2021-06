Interrogé sur le possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc de l'équipe de France, le président de la FFF, Noël Le Graet, a ouvert la porte au Madrilène.

L'avenir de Didier Deschamps est au coeur des interrogations en France. Quelques jours après la déroute des Bleus à Bucarest, en huitième de finale de l'Euro, le Basque ne sait pas encore s'il restera à la tête de l'équipe de France. Parmi les éventuels candidats à sa succession, Zinédine Zidane fait office de grand favori.

Dans un entretien accordé au Figaro, le président de la Fédération Française de Football (FFF) a évoqué la possible arrivée de l'ancien entraîneur du Real Madrid. "À croire qu'il se rend disponible à chaque fois que les Bleus terminent une compétition. C'est un homme que j'apprécie, on ne va pas refaire son parcours de joueur et d'entraîneur. Zidane arrivera bien un jour à la tête des Bleus. Quand ? Je ne sais pas."

Pour rappel, Zinédine Zidane a mis fin à son aventure au sein de la Casa Blanca à l'issue de la saison 2020/2021. Libre de tout contrat, il ne serait pas insensible à l'idée de s'asseoir sur le banc de la sélection tricolore. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Didier Deschamps devrait être fixé dans les prochains jours. Celui de Zidane aussi ?