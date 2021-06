La France est éliminée aux tirs au but par une Suisse renversante !!

Incroyable scénario à Bucarest : menée, puis renversante, la France a été rattrapée par une Suisse courageuse.

Non, la France n'a pas été impressionnante en poules, c'est un fait - mais il fallait le relativiser en arrivantt en 8es : les Bleus ont tout de même terminé premiers de leur groupe si compliqué. Pas vraiment comparable avec 2018, où ils avaient peiné à convaincre dans un groupe bien plus simple. Une chose est sûre : face à une Suisse qui n'a rien à perdre, il faudra hausser le niveau.

Raté au démarrage à Bucarest pour la France : alors que Didier Deschamps tente un improbable système à 3 derrière avec le duo Rabiot-Pavard en pistons, Clément Lenglet plante complètement son début de match et regarde Haris Seferovic s'envoler pour ouvrir tranquillement le score (0-1, 15e). Les Bleus ont les jambes coupées : impuissants, ils ne peuvent que constater l'échec du système de DD, pas aidés par l'attitude nonchalante de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Le néant est total à la pause : Clément Lenglet sort logiquement à la pause, et Deschamps revoit ses plans, faisant monter Kingsley Coman.

Le déclic ne se fait pas de suite : un gros travail de Breel Embolo aurait dû offrir le second but à Seferovic, qui croque sa reprise, et c'est ensuite la panique quand Benjamin Pavard manque totalement son tacle côté droit. Le geste se termine dans le rectangle ; Zuber n'a pas le vice de se laisser tomber, mais l'arbitre, une bonne minute plus tard et alors que le ballon est dans l'autre rectangle, revient à la vidéo et siffle penalty, logiquement. Ricardo Rodriguez s'avance ... et Lloris se détend (55e). C'est le tournant du match.

Portes ouvertes

Derrière, un homme va décider de faire taire les sceptiques et rappeler pourquoi il est là : Karim Benzema, d'un contrôle mi-chanceux, mi-magique, se met dans le sens du but et pique la balle au-dessus de Sommer (57e, 1-1) Les supporters français ont à peine le temps d'exulter qu'une minute plus tard, Rimka remet ça, à la réception d'un ballon piqué de Griezmann après une belle combinaison : c'est 2-1 (59e). La Nati est K.O. debout, et a relancé son adversaire toute seule comme une grande.

Une fois aux commandes, le champion du monde 2018 est un autre animal, et met le pied sur le ballon. Une petite frayeur sur coup-franc lointain, puis le coup de massue, signé Paul Pogba : un enroulé des 20 mètres nettoie la lucarne de Sommer (75e, 3-1). Ce n'est pas on the buzzer comme le fan de NBA qu'il est en rêve sûrement, mais c'est clutch, à n'en pas douter. Sauf que là où cette France semblait toujours maîtresse de son sujet il y a 3 ans, elle s'offre cette fois d'inutiles frayeurs : incompréhensiblement laissé - une nouvelle fois - tranquille dans le rectangle, Seferovic fait ainsi 3-2 sur un centre millimétré de Mbabu (81e).

Et alors que la fébrilité, surprenante, se fait sentir, la sanction tombe du pied de Gavranovic : un crochet, la panique d'une défense française à la ramasse, une frappe sèche - c'est 3-3, pour la deuxième fois dans le temps règlementaire des quarts ce lundi. Prolongations, donc, à Bucarest.

Les premiers tirs au but de l'Euro

Contrairement à celles du quart précédent, celles-ci ne donneront rien : brouillonnes, les deux équipes se procureront bien peu d'occasions, avec une Suisse semblant plutôt attendre et une France un peu plombée par quelques cadres offensifs à côté de leurs pompes - mention spéciale à Mbappé. On n'échappe donc pas aux tirs au but.

Pogba, Giroud puis Thuram répondent à Gavranovic, Schär et Akandji, sans bavure ; Lloris croit ensuite sortir la frappe de Vargas, mais n'a pas la main assez ferme. Kimpembe, puis Mehmedi reprennent la danse avant le loupé fatal : comme un signe, il vient du pied de Kylian Mbappé, qui voit Sommer s'envoler. La Suisse, elle, s'envole en quarts de finale. Les Bleus sont à terre : ils n'affronteront pas l'Espagne vendredi.