Le calendrier de D1B révélé ce jeudi

Après la Pro League, au tour de la D1B.

Le calendrier de la saison de D1A, qui débutera le 25 juillet prochain par un choc entre le Standard et Genk, avait été dévoilé début juin, c'est désormais au tour des huit équipes de D1B d'être fixées sur ce qui les attendra dans les prochains mois.

Le calendrier de la saison sera en effet dévoilé ce jeudi, à 11h, sur les réseaux sociaux de la Pro League. Un calendrier qui concernera huit clubs: les revenants de Virton, les relégués de D1A Mouscron et Waasland-Beveren, et Lommel, Westerlo, le Lierse-Kempenzonen, le RWDM et Deinze, qui figuraient déjà au menu de la D1B la saison dernière.