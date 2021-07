Andriy Shevchenko, le magicien légendaire de la nation ukrainienne

Après avoir troqué ses crampons pour un costard cravate, la légende ukrainienne continue de faire rêver la Sbirna qui n'était clairement pas candidate à une participation en quart de finale.

Personne ne s'attendait à la voir jusqu'ici et pourtant, l'Ukraine va participer pour la première fois à un quart de finale d'Euro. Après s'être qualifiée in extremis lors des phases de groupes (elle faisait partie des quatre meilleurs troisièmes avec seulement trois unités), la Zbirna (surnom donné à la sélection ukirainienne) a fait sensation en s'imposant dans les dernières secondes de la prolongation face à la Suède en 8es de finale.

Un homme se cache derrrière ce parcours d'ores et déjà réussi : l'inévitable Andriy Shevchenko. Le Ballon d'Or 2004 est devenu LA légende du football ukrainien en devenant meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec ses 48 buts (ndlr : record qui pourrait bientôt être battu par l'actuel capitaine Andriy Yarmolenko et ses 42 réalisations). Mais force est de constater que l'ex-attaquant de l'AC Milan, de Chelsea et du Dynamo Kiev en veut encore plus.

C'est en juillet 2016, à l'issue d'un Euro en France complètement manqué (0 points en trois rencontres) que "Sheva" remplace Mykhailo Fomenko au poste de sélectionneur après avoir été son assistant. Poste de prestige pour Shevchenko qui devient, pour la première fois de sa carrière, T1 d'une équipe.

Le travail s'annonce colossal pour celui qui a pour objectif de redorer le blason d'une sélection qui ne va pas très bien. Pour son premier grand rendez-vous, Shevchenko loupe de peu une qualification pour le Mondial. L'Ukraine termine à trois points d'une place de barragiste mais les

Mais la campagne qualificative des Ukrainiens pour l'Euro fut très impressionnate. La Zbirna termine première de son groupe devant le Portugal de Cristiano Ronaldo avec 20 points et s'offre même le luxe d'imposer à domicile contre la Seleçao sur le score de 2-1.

Un second exploit après celui du Mondial 2006

Afin de préparer au mieux l'Euro, Shevchenko décide de rassembler ses joueurs quelques semaines avant le début du tournoi afin de débuter un stage du côté de Kharkiv. Là-bas, les Ukrainiens ont eu l'occasion de peaufiner les automatismes et de régler les derniers détails.

Considérée désormais comme le Petit Poucet de ces quarts de finale, l'effectif ukrainien ne regorge pas d'énormément de talents. Hormis les capacités individuelles de joueurs comme Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk ou encore Malinovskyi, "Sheva" s'appuie plutôt sur un collectif appliqué et prêt à se dépenser sans compter pour le maillot.

Au cours de leur parcours, les Ukrainiens ont montré de l'abnégation à défaut de bénéficier d'une certaine rigueur défensive. Ce samedi contre l'Angleterre, l'Ukraine participera à son premier quart de finale d'un Euro. S'ils ne partent clairement pas favoris face aux Three Lions, les joueurs ukrainiens espèrent donner un peu de fil à retordre aux joueurs de Southgate.

Sur son banc, Shevchenko vivra son deuxième quart de finale d'une grande compétition après avoir vécu, en tant que joueur cette fois-là, les quarts de finale du Mondial 2006 (plus gros exploit actuel de la sélection ukrainienne). Au fur et à mesure des années, l'homme est en train écrire un peu plus sa propre légende dans son pays et est bien en passe de devenir un des plus grands de l'Histoire du football ukrainien.