Jose Mourinho l'assure, il est un "bien meilleur" entraîneur aujourd'hui que lors de son premier passage en Serie A

L'emblématique entraîneur portugais a été officiellement présenté comme le nouveau coach de la Roma ce vendredi, et entame un nouveau chapitre italien.

C'est la deuxième fois que Mourinho s'aventure en Italie après l'Inter, où il avait remporté la Serie A, la Coppa Italia et la Ligue des champions en 2010, mais l'homme de 58 ans affirme que son expérience dans d'autres championnats a fait de lui un bien meilleur entraîneur.

"Je pense que c'est un poste où l'expérience compte beaucoup. L'expérience donne un air de déjà vu car j'ai vécu tellement d'expériences depuis que j'ai quitté l'Italie", a déclaré Mourinho lors de sa présentation, dans des propos diffusés sur le site officiel de l'AS Roma.

"Je suis allé au Real Madrid qui a été une expérience incroyable, j'ai réalisé mon rêve de m'imposer en Italie, en Angleterre et en Espagne. Puis je suis revenu en Angleterre, où se trouve ma famille. J'ai même emmené une équipe en finale de coupe sans pouvoir jouer cette finale, chose que je pensais ne jamais connaitre dans ma carrière", poursuit Mourinho, faisant référence au fait d'avoir été remercié par Tottenham une semaine avant la finale de la Carabao Cup.

"Aujourd'hui, je suis beaucoup plus préparé que je ne l'étais, je me sens bien meilleur. C'est un travail où l'on ne peut que s'améliorer jusqu'au jour où l'on perd sa motivation. J'apprends tous les jours et je pense que je suis bien meilleur. Je connais l'Italie en tant que pays et en tant que culture footballistique. Je sais quelque chose de la Roma parce que dans ma période italienne, la Roma était le vrai rival et l'équipe qui était proche de nous dans la lutte pour les titres", ponctue le 'Mou'.

Ce dernier a reçu hier un accueil chaleureux de la part des fans de la Roma lors de son premier jour au club, dans le complexe d'entraînement de Trigoria (voir l'accueil en vidéo ici).