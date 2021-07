Karim Benzema remercie la France et ses équipiers pour leur accueil

Le retour de Karim Benzema en Equipe de France n'a pas déçu : l'attaquant du Real Madrid s'est montré à niveau, inscrivant notamment un doublé en huitième de finale.

Quel est l'avenir de Karim Benzema chez les Bleus ? À 33 ans, le buteur du Real Madrid a en tout cas prouvé qu'il pouvait non seulement s'insérer dans le groupe français mais aussi avoir un réel impact sportif, avec 4 buts inscrits dont deux en 8es de finale face à la Suisse. On devrait donc revoir Benzema en Ligue des Nations, face aux Diables Rouges.

Le joueur a tenu à remercier la France, ses équipiers et le staff pour leur accueil, cinq ans après sa dernière sélection : "Ému de voir ces images, j’aurais aimé voir notre équipe de France au sommet, merci aux supporters de toujours croire en nous, les défaites comme les obstacles nous poussent à nous dépasser. Ce n’est que partie remise, on reviendra plus fort", écrit-il sur Instagram. "Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff et toute la France d’avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance".