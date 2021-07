Officiel: un grand espoir portugais rejoint l'Atletico

Considéré comme un futur crack du football brésilien, Marcos Paulo a opté pour l'Atletico.

Deux ans après Joao Felix, c'est un autre jeune talent portugais qui a signé à l'Atletico. Marcos Paulo, 20 ans, s'est engagé avec les Colchoneros. Il a signé un contrat de cinq ans et va donc découvrir l'Europe, après avoir fait ses classes.

Détenteur de la double nationalité, mais né au Brésil, Marcos Paulo était en effet actif à Fluminense, club avec lequel il a disputé 65 rencontres, inscrit 11 buts et distillé 12 assists. Marcos Paulo a aussi quelques rencontres internationales à son compteur: il a disputé sept rencontres avec les sélections U18 et U19 du Portugal entre 2018 et 2020.