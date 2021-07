Copa America: pas de finale pour Gabriel Jesus

L'Argentine, qui a éliminé la Colombie aux tirs au but, a rejoint le Brésil en finale de la Copa America. Les deux géants sud-américains se retrouveront sur la pelouse du Maracana pour une finale qui s'annonce grandiose.

Une apothéose que loupera toutefois Gabriel Jesus. Auteur d'une vilaine faute et exclu en quart de finale, l'attaquant de Manchester City a écopé de deux matchs de suspension. Il a manqué demi-finale, il fera donc aussi l'impasse sur le choc contre l'Argentine, prévu dans la nuit de dimanche à lundi.

Man City's Gabriel Jesus shown a red card for this challenge in Brazil's 1-0 #CopaAmerica quarter-final win against Chile 🇧🇷⚽ pic.twitter.com/3KRpJdKZXA