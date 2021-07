Anderlecht termine son stage par un partage intéressant face à l'AZ Alkmaar

Le RSC Anderlecht ponctuait son stage néerlandais par un duel face à l'AZ Alkmaar, encore en rodage. Les Mauves étaient dans leur match jusqu'à la valse des changements.

La présaison du RSC Anderlecht aura une teinte néerlandaise : à moins d'une semaine du match de gala "entre amis" face à l'Ajax Amsterdam, les Mauves terminent leur stage à Alkmaar par une rencontre de préparation face à l'AZ local, quelques heures après un autre match disputé face au FC Utrecht par l'équipe "bis" (1-1).

Face à un Alkmaar qui, lui, aligne une équipe bigarrée et privée de ses internationaux Oranje, Vincent Kompany a fait confiance à un 11 probablement proche de celui qui débutera le derby bruxellois le 25 juillet prochain (seul Lior Refaelov est laissé au repos). Yari Verschaeren soutient Isaac Kiese Thelin en pointe, pour un duo clairement guidé par les circonstances, Anderlecht attendant toujours son (ses ?) 9, tandis que le nouveau duo Hoedt/Harwood-Bellis compose la défense.

Van Crombrugge et Amuzu héros de la première période

Dès les premières minutes, cependant, ce duo est mis sous pression : Harwood-Bellis commet une grossière faute dès sa première intervention, et Sardella est pris dans le dos à la 4e minute. Sa faute inévitable est commise à la lisière de la surface mais l'arbitre indique le point de penalty ; il faut que Van Crombrugge sorte le grand jeu devant Karlsson.

Assez logiquement, l'Eredivisie ne reprenant que dans un bon mois, le RSCA est cependant au-dessus de son adversaire en termes d'intensité après un quart d'heure de mise en place. Le duo Sardella-Amuzu se trouve très bien, ce dernier est intenable mais trouve Verhulst sur son chemin, puis voit Thelin se louper après un excellent centre. Il sera cependant récompensé de son activité : à la 41e, Amuzu est à la conclusion d'une superbe action collective initiée par une ouverture de la recrue Sergio Gomez (0-1).

La reprise se fera sur un rythme moins intensif, même si Thelin, puis Amuzu se retrouveront en position dangereuse assez vite, tous deux pour se rater. Si Amuzu compense par son activité (et son but), Kiese Thelin ne marque certainement pas de points dans ce match, lui qui reçoit la chance espérée dans ce nouveau système. Van Crombrugge sauve les meubles, avant qu'une combinaison entre Verschaeren et Amuzu manque de faire le break (62e).Les changements, avec les entrées de Bouchouari, Cobbaut ou encore Nils De Wilde, rendent le tout peu fluide et Sugawara en profite presque après un joli solo de Poku (67e).

C'est finalement sur une passe en retrait complètement manquée qu'Anderlecht se fera punir : pressé, Majeed Ashimeru (qui occupe un rôle plus en retrait que la saison passée) envoie un ballon suicidaire vers Van Crombrugge, qui s'en débarrasse plein axe vers un Cobbaut bien mal monté et trop court devant Aboukhlal (75e). Le score ne bougera plus et reste naturellement anecdotique : Kompany aura noté des manquements prévisibles (il faut notamment plus de poids devant), mais se sera réjoui de la performance de ses recrues (Hoedt en tête) et de la fluidité, par moments, du jeu en première période. Le prochain test, face à l'Ajax, fera office de répétition générale ...

La composition :

Van Crombrugge, Ait El Hadj (77' Lokesa), Amuzu (75' Leoni), Ashimeru (86' Verschaeren), Cullen(62' Dewaele), Harwood-Bellis (62' Cobbaut), Hoedt, Gomez(62' De Wilde), Sardella(62' Bouchouari), Kiese Thelin, Verschaeren(77' Stassin).