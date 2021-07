Insolite : un joueur transféré... car il refuse de se faire vacciner !

C'est une situation assez insolite qui s'est déroulée du côté du CF Montréal. L'attaquant Erik Hurtado a été contraint de quitter le club car... il ne voulait pas se faire vacciner !

"N'étant pas vacciné contre la Covid-19, sa situation était problématique et nous avons commencé à considérer un transfert", explique Olivier Renard, directeur sportif du club de Montréal.

Finalement, Hurtado a signé du côté de Columbus Crew contre une somme de 200.000 dollars. Cette histoire risque de faire parler d'elle dans les jours à venir...

Merci Erik et bonne chance 👊



Le Club fait l’acquisition d’un montant d’allocation général de 200 000$ du @ColumbusCrew en retour de l’attaquant Erik Hurtado >>> https://t.co/avNpgGlYb6



Hurtado traded to Columbus for $200,000 in GAM >>> https://t.co/3ehUaW2q9b#CFMTL pic.twitter.com/QHO98hHw5X