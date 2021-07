Southgate assume son pari raté lors de la séance de tirs au but en finale de l'Euro : "C'était ma décision"

L'entraîneur des Three Lions a procédé à différents changements dans les derniers instants de la rencontre, avant la séance de tirs au but.

L'Angleterre s'est inclinée ce dimanche en finale de l'Euro 2020 face à l'Italie. Les Three Lions ont pu faire une croix sur le sacre après une séance de tirs au but maîtrisée par les Italiens. Sancho, Rashford et Saka ont raté les tentatives et ont mis fin aux espoirs anglais.

"J'ai choisi les tireurs. C'était ma décision de lui donner ce penalty (celui donné à Saka, ndlr). On a travaillé ça avec eux à l'entraînement. C'était un pari. Nous avons décidé de faire les changements à la fin du match. Mais nous gagnons ou nous perdons ensemble, en équipe. Je suis incroyablement déçu de ne pas avoir franchi cette marche supplémentaire", a réagi Gareth Southgate, sélectionneur anglais, au micro d'ITV.