L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire après les incidents de Wembley

La fête a été gâchée à Wembley, par la défaite anglaise bien sûr, mais également par le comportement de nombreux supporters anglais en avant-match.

Wembley et ses alentours ont en effet été le théâtre de comportements violents de la part de dizaines de supporters anglais, dont plusieurs ont été filmés pénétrant de force et sans ticket dans l'enceinte du stade à quelques heures du coup d'envoi de la finale de l'Euro 2020. La police anglaise a arrêté 49 personnes et 19 agents ont été blessés dans ces échauffourées qui ont donné une bien piètre image du public anglais, également pointé du doigt pour les propos racistes de certains individus après la défaite aux tirs au but et les envois manqués de trois joueurs de couleur (Sancho, Rashford et Saka).

L'UEFA ne reste pas inactive : une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de la FA ce mardi, a annoncé l'instance dirigeante du football européen. Les chefs d'accusation sont les suivants :

- Invasion du terrain par les supporters

- Jet d'objets par les supporters

- Troubles causés durant l'hymne national adverse

- Allumage d'engins pyrotechniques par les supporters.