Clap de fin pour un ancien international argentin, ex-coéquipier de Mémé Tchité et d'Axel Witsel

Ezequiel Garay a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur à l'âge de 34 ans.

Le défenseur central formé au Newell's Old Boys qui compte 32 sélections avec l'Argentine, avait rejoint l'Europe et le Racing Santander (2005-2009) avant de taper dans l'oeil du Real Madrid (2009-2011). Garay signait ensuite au Benfica (2011-2014), au Zenit (2014-2016) avant de terminer sa carrière à Valence.

Cependant, ce dernier a été absent des terrains depuis près d'un an. Il a expliqué dans une lettre avoir beaucoup souffert d'arthrose (hanche) au point d'avoir des difficultés pour marcher aujourd'hui.

L'Argentin avait côtoyé Mémé Tchité à Santander ainsi qu'Axel Witsel à Benfica, avant de retrouver le médian belge en Russie.

??? Ezequiel Garay thrived alongside Lionel Messi as @Argentina won the #U20WC crown and #OlympicFootball gold, while he was a rock as they reached the 2014 #WorldCup final ??



???? All the best in retirement to a man who served his country with distinction ?? pic.twitter.com/KwKEcKOzdi