🎥 Les premiers mots d'Olivier Giroud à l'AC Milan

Interrogé par la chaîne de télévision de l'AC Milan dans la foulée de sa signature, Olivier Giroud a livré ses premiers mots en tant que Milanais. "Je me sens comme un petit garçon, même à presque 35 ans, car quand j'étais jeune, je regardais Jean-Pierre Papin, Andriy Shevchenko et bien sûr Paolo (Maldini). Cette équipe m'a fait rêver. J'étais aussi un grand fan de Marco (van Basten) et de tant d'autres grands joueurs dans ce grand club", a-t-il dans un premier temps confié avant d'expliquer les raisons qui l'ont motivé à rejoindre les Rossoneri.

"L'AC Milan a un énorme passé sur la scène européenne, c'est pourquoi je voulais rejoindre ce club, mais aussi pour jouer les plus grandes compétitions. J'espère que nous pourrons accomplir de grandes choses avec l'équipe. Milan est un club qui mérite de jouer au plus haut niveau, de se battre pour le titre en Serie A. Je ne veux pas mettre trop pression aux autres mais bien sûr que je veux jouer les premiers rôles", a poursuivi le buteur français prêt à rentrer dans l'histoire de l'AC Milan.

"On joue au football pour donner de l'émotion aux fans, c'est pourquoi j'ai hâte de montrer ce que je peux offrir à l'équipe, pour donner du plaisir aux Tifosi. Je suis très fier d'avoir eu l'opportunité de jouer pour Milan, dans un championnat que je regardais quand j'étais jeune. Mon joueur préféré quand j'étais jeune était « Sheva ». Je suis très chanceux d'avoir eu cette opportunité de jouer pour le même club que lui et d'avoir l'occasion de marquer l'histoire ici."

