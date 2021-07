Le Barça pourrait se pencher sur un Lillois

Les Catalans ont toujours autant de mal à transférer, alors que tout un peuple attend Messi.

Face à la complexité de l’échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez, le FC Barcelone envisage une alternative pour renforcer son entrejeu. Le nom du Portugais Renato Sanches (23 ans, 23 matchs et 1 but en L1 pour la saison 2020-2021) est de nouveau évoqué, cette fois par le quotidien As qui parle d’un possible prêt avec option d’achat obligatoire. Reste à savoir si Lille accepterait cette formule malgré son besoin de rééquilibrer les comptes.

En tout cas, l’entraîneur du Barça Ronald Koeman, privé de Georginio Wijnaldum par le Paris Saint-Germain, et qui voit le joueur de l’Atletico Madrid s’éloigner, attend toujours la signature d’un milieu de terrain.