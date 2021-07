Pochettino prévient ses recrues: "De la rage et du travail collectif"

L'entraîneur du PSG a des envies pour son équipe et ses recrues devront suivre le mouvement.

Arrivés cet été, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum ne tarderont pas à connaître la philosophie de Mauricio Pochettino. L’entraîneur du Paris Saint-Germain attend de ses recrues un maximum d’implication, notamment à la perte du ballon.

"Le plus important est la gestion des phases avec le ballon et sans le ballon, a prévenu l’Argentin sur le site officiel du PSG. Nous devons être agressifs, avoir des automatismes clairs et une vraie philosophie lorsque nous perdons le ballon. Je pense que pour un club comme Paris, la clé réside dans la manière dont nous allons récupérer le ballon, l'implication et l'engagement de chacun des onze joueurs qui entreront sur le terrain quand nous ne l’aurons pas, qu’il y ait cette rage et ce travail collectif pour ne laisser à l'adversaire que très peu d'options."

"Je pense que ça va être la clé. Des joueurs de champ comme Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou Sergio Ramos ont déjà cette mentalité et je pense que cela fera beaucoup de bien à l'équipe d'avoir trois joueurs qui apportent ce genre d’idées dans nos rangs", a poursuivi le coach parisien, toujours aussi pointilleux.