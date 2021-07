🎥 Le Real Madrid de Roberto Carlos a battu le Barça de Ronaldinho dans un match de gala

Ce mardi à Tel Aviv s'affrontaient le FC Barcelone et le Real Madrid dans un duel de légendes.

Dans un stade rempli de 30.000 personnes, les Madrilènes emmenés par Luis Figo et Roberto Carlos ont battu le FC Barcelone de Ronaldinho, Javier Saviola et Rivaldo (2-3). Un match de gala au profit d'une oeuvre de charité disputé à Tel Aviv, qui a vu Ronaldinho régaler les fans israéliens et ouvrir le score sur penalty tandis que Munitis, Alfonso Pérez Muñoz et Ruben de la Red marqueront côté Real Madrid. Mateu inscrira le second but du Barça.