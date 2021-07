Guillaume Dietsch et Seraing sont prêts : "Nous avons su créer la surprise la saison dernière, j'espère que ce sera pareil cette année"

Le RFC Seraing affrontera Courtrai ce samedi (18H30) pour son retour au sein l'élite.

Chez le promu sérésien, le feeling est bon. "Il y a beaucoup d'excitation et tout le monde est impatient de débuter en D1A. La préparation a été bonne et nous sommes prêts pour ce déplacement à Courtrai. Avec ce nouveau championnat, nous étions un peu dans la même configuration. Une nouvelle équipe et personne ne connaissait la série. Et nous avons su créer la surprise. J'espère que ce sera pareil cette année. Nous allons jouer notre football et ne pas nous poser trop de questions", a confié Guillaume Dietsch en conférence de presse.

Le portier a été prêté une nouvelle fois par Metz au RFC Seraing. "C'était ma volonté de poursuivre ici après la victoire aux barrages. La meilleure opportunité était de rester à Seraing et de continuer à progresser. Jouer des matchs au plus haut niveau dans un championnat très suivi et regardé", a expliqué le dernier rempart des Sérésiens.

Direction le Stade des Éperons d'Or pour les Métallos samedi. "Courtrai est une équipe solide à domicile, ce ne sera pas facile pour un premier match. Tout le monde a envie de débuter la saison par une victoire et nous irons là-bas pour faire un résultat", a souligné le Français.

"Notre douzième homme nous fera du bien"

Les supporters feront leur retour ce week-end. "Étant donné que les supporters adverses ne peuvent encore assister aux rencontres, nous verrons les nôtres la semaine prochaine. J'espère d'ailleurs que le Pairay sera rempli. Notre douzième homme nous fera du bien car les rencontres seront compliquées et qu'il faudra du soutien derrière nous à certains moments", a conclu Guilaume Dietsch.