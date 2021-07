Jeux Olympiques : courte victoire pour l'Allemagne et l'Espagne, la Corée du Sud écrase la Roumanie

Fin de journée à Tokyo. Aujourd'hui, la deuxième journée de la phase de groupes du tournoi masculin de football des Jeux Olympiques 2021 a pris fin. Retour sur les quatre derniers résultats de ce samedi après-midi.

Allemagne - Arabie Saoudite : la Mannschaft se reprend

Après s'être inclinée face au Brésil lors de la première journée, la Mannschaft a réagi. Les Allemands se sont imposés grâce à des réalisations de Nadiem Amiri, Ragnar Ache et Felix Uduokhai, tandis que seul Sami Alnaji a trouvé le chemin des filets pour l'Arabie Saoudite. L'Allemagne est troisième du groupe D. Score final : 3-2.

A man down, but we fight back to keep our @Olympics dreams alive 👏🤩#WirfuerD #Tokyo2020 #KSAGER 2-3 pic.twitter.com/icVLBMzof7