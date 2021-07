Griezmann va-t-il accepter... de baisser son salaire?

Il a beaucoup été question de l'avenir du Français ces dernières semaines.

En ce qui concerne l’avenir d’Antoine Griezmann (30 ans, 36 matchs et 13 buts en Liga pour la saison 2020-2021), la donne semble plutôt claire pour cet été : en cas de départ du FC Barcelone, l’attaquant français n’acceptera de rejoindre que son ancien club, l’Atletico Madrid. Et visiblement, alors que les discussions entre les deux clubs patinent - les Colchoneros se montrant peu enclins à rajouter une compensation financière en plus de leur milieu de terrain Saúl Niguez - le champion du monde se montrerait prêt à consentir un effort pour continuer en Catalogne.

Le quotidien catalan Sport explique ce mardi que le natif de Mâcon acceptera, s’il reste à Barcelone, de baisser son salaire dans l’optique d’aider financièrement les Blaugrana mais aussi de dégager des liquidités supplémentaires pour permettre une prolongation du contrat de Lionel Messi.

De belles intentions à prendre toutefois avec des pincettes. Puisque de son côté, le journal madrilène Marca dément de telles affirmations et assure tout simplement que Griezmann n’a fait l’objet d’aucune offre cet été, ni de l’Atletico Madrid, ni d’autres clubs, et qu’aucune discussion n’a encore été menée avec la direction culée pour évoquer une baisse de ses émoluments.