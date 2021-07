JO: miraculée, l'Espagne file en demi-finale et attend le Japon

Le quart de finale entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire a livré une rencontre passionnante. Les Ivoiriens sont passés à côté de la montre en or et a explosé lors des prolongations.

L'Espagne fait partie des favoris de ce tournoi olympique de football et pour son quart de finale, elle devait faire face à la côte d'Ivoire. Et ces derniers entendaient bien jouer crânement leur chance. Ce sont d'ailleurs eux qui ouvrent le score par Bailly (10', 0-1), mais Dani Olmo égalise à la demi-heure de jeu (30', 1-1). Il y a alors des occasions de part et d'autre mais la rencontre devient complètement folle dans les arrêts de jeu de la seconde période. Gradel pense bien offrir la qualification à son pays en marquant le deuxième but des siens (90' +1, 1-2), mais l'Espagne réagit. Miri entre au jeu et directement, il égalise au bout du temps complémenataire (90'+4, 2-2). Cela devient alors compliqué pour les Ivoiriens et dans la prolongation, le VAR accorde un penalty pour les Ibérique que Oyarzabal transforme (98', 3-2). Miri s'offre même un triplé dans les dernières minutes (117', 4-2; 120', 5-2) pour fixer les chiffres. L'Espagne se qualifie donc pour les demi-finales et affrontera soit le Japon, soit la Nouvelle-Zélande.