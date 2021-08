Un jeune belge poussé vers la sortie par le PSV Eindhoven

Près de quinze ans après avoir rejoint le PSV Eindhoven, Dante Rigo est invité à se trouver un nouveau point de chute, tout comme Derrick Luckassen.

La sortie se rapproche pour Dante Rigo. D'après les informations de Het Eindhovens Dagblad, le milieu de terrain belge ne serait plus en odeur de sainteté au PSV. Le club néerlandais souhaiterait le voir partir cet été, à moins d'un an de la fin de son contrat. Le joueur a même été écarté du noyau A et s'entraîne avec les espoirs.

Pour rappel, Dante Rigo a intégré l'académie du PSV Eindhoven en juillet 2007, en provenance du Lierse, à seulement huit ans. Mais le principal intéressé n'est jamais parvenu à convaincre aux Pays-Bas, comme en témoigne son faible nombre de matchs joués sous les couleurs des Rood-witten (seulement 9).

Mais le natif de Tremelo n'est pas le seul indésirable dont le PSV aimerait se séparer. En effet, l'ancien joueur d'Anderlecht, Derrick Luckassen, s'entraîne lui aussi à l'écart du groupe et suit un programme individuel. Pour rappel, le défenseur a porté la tunique mauve à 29 reprises entre septembre 2019 et janvier 2021.