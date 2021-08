🎥 Arsenal continue de promouvoir Albert Sambi Lokonga

Visiblement, du c√īt√© d'Arsenal, on veut pr√©senter Albert Sambi Lokonga au mieux aux supporters.

Est-ce prometteur pour le début de saison d'Albert Sambi Lokonga ? Le jeune belge est en tout cas joliment promu par Arsenal via les réseaux sociaux des Gunners, déjà via une interview postée sur Twitter ce week-end, et ce lundi soir par une courte vidéo illustrant le passing et la course tête haute de l'ancien d'Anderlecht. Les supporters d'Arsenal, de leur côté, semblent enthousiastes, et on imagine que Mikel Arteta, qui a déjà donné sa chance à Sambi Lokonga en préparation, lui offrira du temps de jeu à la reprise de la Premier League.