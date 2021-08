Thibaut Courtois félicite les Red Lions et son alter ego Vincent Vanasch

Tout le monde a suivi la rencontre en ce début d'après-midi: les Red Lions ont remporté l'Or Olympique en battant l'Australie, numéro 1 mondiale, lors de la séance de Shoot Out, après un nul (1-1) dans le temps réglementaire.

Devant sa TV, Thibaut Courtois a aussi suivi le résultat et a apprécié à sa juste valeur la prestation du gardien Vincent Vanasch. Entre grands gardiens, on se respecte !

So exciting until the very end! Impressed with fellow keeper @vincvanasch21 and our Belgian hockey team @BELRedLions. The gold is yours! 🥇🇧🇪#olympicgames #gold https://t.co/4PAJRgeBxc