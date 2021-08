Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 07/08: Roux - Miguel - Dahlberg - Costa Pereira - Kucka - Danso - Frankowski - Zemzemi

Moataz Zemzemi quitte le Racing Club de Strasbourg

Moataz Zemzemi (21 ans) quitte le Racing Club de Strasbourg pour s'engager avec les Chamois Niortais. Le milieu de terrain international tunisien a paraphé un contrat de trois saisons avec le pensionnaire de Ligue 2.

✍🏼 Le milieu de terrain international tunisien Moataz Zemzemi s’est engagé avec la Team Chamois jusqu’en 2024. Il arrive en provenance du @RCSA 💙 pic.twitter.com/8yxJai6IjM — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) August 5, 2021

Przemyslaw Frankowski à Lens

Przemyslaw Frankowski débarque à Lens en provenance de Chicago Fire. L'attaquant polonais âgé de 26 ans a paraphé un contrat de cinq saisons. Passé par le Lechia Gdansk, Jagiellonia Białystok et donc plus récemment le Chicago Fire où il était dirigé par un certain Bastian Schweinsteiger, l'international polonais (15 sélections, 1 but) vient renforcer l'attaque lensoise.

Un nom difficilement prononçable mais des origines familières...

𝐏𝐫𝐳𝐞𝐦𝐲𝐬ł𝐚𝐰 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢, un international polonais 🇵🇱 au Racing !



▶️ https://t.co/Z5SDp2OAdw#SiFierDetreLensois pic.twitter.com/ES4Llo5eKd — Racing Club de Lens (@RCLens) August 5, 2021

Kevin Danso rejoint Lens

Kevin Danso quitte Augsbourg pour s'engager avec le RC Lens où il s'engage pour 5 ans. Le défenseur autrichien va coûter environ 5,5 M€ aux Sang et Or.

Juraj Kucka signe à Watford

Juraj Kucka (34 ans) rejoint Watford en provenance de Parme. L'international slovaque (86 capes) est notamment passé par l'AC Milan, le Genoa ou encore Trabzonspor.

✍️ We are pleased to announce the signing of midfielder Juraj Kucka from Parma Calcio.



Welcome to Watford, Juraj! 🐝 — Watford Football Club (@WatfordFC) August 6, 2021

Matheus Pereira file en Arabie Saoudite

Matheus Pereira (25 ans) quitte West Bromwich Albion pour rejoindre les Saoudiens d'Al-Hilal. Le milieu offensif brésilien évoluera sous les ordres de Leonardo Jardim, qu'il a connu du côté du Sporting CP.

Watford prête Pontus Dahlberg

Watford annonce le prêt d'une saison de son gardien Pontus Dahlberg (22 ans) du côté de Doncaster Rovers (League One, D3 anglaise).

🤝 Pontus Dahlberg has joined Doncaster Rovers on a season-long loan.



Best of luck, Pontus! 👊 — Watford Football Club (@WatfordFC) August 6, 2021

Florian Miguel signe à Huesca

Libre de s'engager où il le souhaite depuis la fin de son contrat avec Nîmes en juin dernier, Florian Miguel (24 ans) rejoint Huesca. Le lback gauche français vient renforcer la défense du club espagnol, relégué en D2 en fin de saison dernière.

FICHAJE | ¡Que el ritmo no pare! 𝙁𝙡𝙤𝙧𝙞𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙜𝙪𝙚𝙡 refuerza el lateral izquierdo de la SD Huesca.



🇫🇷 El defensa francés llega como jugador libre y será azulgrana las próximas dos temporadas.



👏 ¡Bienvenido! 👏

#FlorianNoRebla 🔵🔴 — SD Huesca (@SDHuesca) August 6, 2021

Nolan Roux à Chateauroux

Redescendu au troisième échelon du football français, Chateauroux vient d'annoncer l'arrivée de Nolan Roux ! Libéré par Nîmes, l'avant-centre de 33 ans a signé pour deux saisons.