Dundee met fin à l'impressionnante série d'invincibilité des Rangers

La saison dernière, l'équipe de Glasgow avait été sacrée championne d'Écosse sans perdre un seul match. Steven Gerrard avait mené ses hommes vers une saison pleine et les Rangers restaient sur une série impressionnante de 40 matches sans défaite.

Logiquement, les attentes pour cette saison sont très élevées, mais les Rangers ont subi une défaite surprenante lors de la deuxième journée de championnat.Ils se sont inclinés 1-0 sur le terrain de Dundee United, ce qui met fin à la belle série.

La saison dernière, le Standard et l'Antwerp avaient tous deux affronté les Rangers en Europa League.

41 - After winning the Scottish Premiership last season with an unbeaten record, Rangers have suffered a league defeat for the first time in 41 matches (W34 D6), last tasting a top-flight loss in March 2020 against Hamilton before today. Sour. pic.twitter.com/KdyRoDp6kr